Brücken-Streit in Xanten : Grüne planen Protest mit Löffeln und Töpfen

Xanten Im Streit um die geplante Brücke am Mölleweg gibt es bisher keine Einigung zwischen der Stadt Xanten und dem Unternehmen Hülskens. Die Grünen rufen nun zu einem Protest auf: Mit Löffeln und Töpfen wollen sie „den Verantwortlichen von Hülskens die Meinung sagen“.

Die Xantener Grünen holen den Streit um die geplante Brücke im Lüttinger Feld auf die Straße: Für Samstag, 29. Mai, rufen sie zu einer Demonstration am Mölleweg auf. Das Unternehmen Hülskens sei bisher nicht seiner Verpflichtung nachgekommen, mit dem Bau einer Brücke die Verbindung zwischen Xanten und Lüttingen an dieser Stelle wieder herzustellen, kritisieren die Grünen. „Es wird höchste Zeit, den Verantwortlichen von Hülskens die Meinung zu sagen. So laut, dass sie es auch hören“, schreiben sie auf einem Flugblatt, mit dem sie für die Demonstration mobilisieren. Dafür rufen sie die Bevölkerung dazu auf, am Samstag mit einem Topf oder Deckel und einem Kochlöffel um 12 Uhr zum Ende des Möllewegs in Lüttingen zu kommen.