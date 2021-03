Lüttinger Feld : Xantens Politik fordert von Hülskens eine breitere Brücke

Xanten Nach der Auskiesung im Lüttinger Feld gibt es zwei Baggerseen und einen Kanal. Deshalb ist der Bau einer Brücke geplant, damit der Mölleweg wieder durchgängig befahrbar ist. Aber Hülskens plane das Bauwerk zu schmal und zu steil, warnt Xantens Politik.

Die Stadt Xanten hält die geplante Brücke im Lüttinger Feld für zu schmal. In einer Stellungnahme will sie sich dafür einsetzen, dass die Firma Hülskens ein breiteres Bauwerk errichtet. Außerdem wird sie sich für ein geringeres Gefälle und eine geringere Steigung aussprechen. Damit folgt sie einem Beschluss des Hauptausschusses am Dienstagabend, der wegen der Corona-Pandemie vorübergehend die Rechte des Stadtrats übertragen bekommen hat.