Lüttinger Feld : Hülskens spricht mit Xanten über Lösung für Brücke

Xanten Hülskens wird im Lüttinger Feld eine Brücke bauen, damit der Mölleweg wieder durchgängig befahrbar ist. Xantens Politik fordert ein flacheres Bauwerk als bisher geplant. Deshalb sind Gespräche geplant.

Die Firma Hülskens sucht das Gespräch mit der Stadt Xanten, um eine Einigung für die Brücke am Mölleweg zu erreichen. Dabei geht es um die nutzbare Breite und das Gefälle. Ein Sprecher des Unternehmens zeigte sich im Gespräch mit unserer Redaktion am Freitag zuversichtlich, dass beide Seiten zueinander finden, sie seien „gar nicht so weit voneinander entfernt“. Die lichte, also nutzbare Breite der Brücke, werde 2,95 Meter sein, versicherte der Hülskens-Sprecher. Diese Forderung von Xanten „werden wir erfüllen“. Beim Gefälle wolle das Unternehmen „so gut es geht“ der Stadt entgegenkommen und die Brücke „so flach wie möglich“ bauen. Dazu werde es ein Gespräch mit Xantens Verwaltung geben.