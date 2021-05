Wegen Corona-Pandemie : Kirmes in Sonsbeck abgesagt

Kirmes in Sonsbeck abgesagt

Ein Kirmestreiben in Sonsbeck ist corona-bedingt nicht möglich (Symbolfoto). Foto: dpa/Friso Gentsch

Sonsbeck Auch 2021 muss die traditionelle Kirmes zum Schützenfest in der Gemeinde Sonsbeck ausfallen. Die Corona-Pandemie lässt große Festveranstaltungen weiterhin nicht zu.

Bürgermeister Heiko Schmidt hat sich in Abstimmung mit den Vorständen der Schützenvereine schweren Herzens dazu entschieden, die traditionelle Kirmes in Sonsbeck im Juli abzusagen. Lange hätten alle Beteiligten gehofft, ein Kirmestreiben unter Berücksichtigung strenger Hygieneschutzmaßnahmen durchführen zu können, heißt es aus der Verwaltung. Die aktuell geltende Corona-Schutzverordnung jedoch untersagt große Festveranstaltungen bis zum 31. August. Matthias Broeckmann, Brudermeister der St.-Marien-Jungschützen: „Uns alle macht es traurig, dass wir zum zweiten Mal unser Schützenfest und die Kirmes nicht feiern können.“ Einigkeit bestehe darin, dass die Gesundheit und Sicherheit der Besucher und auch der Ausrichter vorgeht, selbst wenn man den Schaustellern gerne eine Perspektive gegeben hätte, so Schmidt.