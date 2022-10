Schnupper-Angebot in Xanten : FXZ bietet Bewegung im November an

Xanten Das Freizeitzentrum Xanten (FZX) bietet etwas Neues an: einen Schnupperkurs für mehr Bewegung im November. Die Teilnehmer stärken an der frischen Luft das Immunsystem und die Abwehrkräfte.

Nach dem Sommer kommt oft die bewegungsarme Zeit, in der viele Menschen seltener in der Natur oder an der frischen Luft sind. Um für mehr Bewegung auch in dieser Jahreszeit zu werben, bietet das Freizeitzentrum Xanten (FZX) im November erstmalig an drei Dienstagen und drei Mittwochen ein Schnupper-Kursangebot für jedermann an. Es ist Teil des Gesamtangebotes „Gesundheitstourismus Xantener Nord- und Südsee“.

Los geht es an drei Schnupper-Dienstagen, 8. November, 15. November und 22. November, jeweils um 10 Uhr und an den drei Schnupper-Mittwochen, 9. November, 16. November und 23. November, jeweils um 15 Uhr. Treffpunkt ist jeweils der Platz am FZX-Info-Center an der Straße Am Meerend 2 in Xanten-Wardt. Von dort führt die Walking-Strecke die Teilnehmer zur Kneipp-Gesundheitssäule „Lebensordnung“ am Ufer der Xantener Nordsee mit zwei weiteren Bewegungs- und Atemübungen. Nach der Rückkehr geht es zum Naturbad Xantener Südsee, der Kneipp-Gesundheitssäule „Wasseranwendung“, mit entsprechenden Möglichkeiten sowohl vom echten Naturbad-Strand aus, als auch an den Wasserbecken innerhalb des Naturbades. Eine Stunde sollten die Teilnehmer sich für jeden Kurstermin vormerken.