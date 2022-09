Wiesn-Special : Drei Tage Mordsgaudi im Hafen Xanten

Die bayerische Oktoberfest-Band Saxndi tritt am ersten langen Oktober-Wochenende am Hafen Xanten auf. Foto: FZX

Xanten Es gibt bayerische Spezialitäten, und aus Bayern reist die Oktoberfest-Band Saxndi an: Am langen ersten Oktober-Wochenende veranstaltet das FZX im Hafen Xanten ein Wiesn-Special. Der Eintritt ist kostenlos.

Im Hafen Xanten findet am langen ersten Oktober-Wochenende ein Wiesn-Special statt. Dafür kommt die bayerische Oktoberfest-Band Saxndi an den Niederrhein und spielt drei Tage lang an der Xantener Südsee. Dazu serviert der Veranstalter, das Freizeitzentrum Xanten (FZX), bayerische Spezialitäten und Getränke, unter anderem Spaten frisch vom Fass. Der Eintritt ist an allen Tagen frei. Das Wiesn-Special beginnt am Samstag, 1. Oktober, um 14 Uhr sowie am Sonntag, 2. Oktober, und Montag, 3. Oktober, jeweils um 12 Uhr.