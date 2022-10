Superstromtrasse bei Xanten und Sonsbeck : Amprion benennt Baupartner für A-Nord

Die Verlegung der Erdkabel soll 2024 starten. Foto: www.frankpeterschroeder.de/Frank Peterschroeder

Niederrhein Acht Unternehmen sind für den Tiefbau der insgesamt 300 Kilometer langen Erdkabeltrasse verantwortlich, die auch Sonsbeck und Xanten passieren wird.

Der Netzbetreiber Amprion hat seine Partner für den Bau der geplanten Superstromtrasse A-Nord ausgewählt, die auch Sonsbeck und Xanten passieren wird. Wie das Unternehmen mitteilt, wird ein Konsortium von acht Unternehmen für den Tiefbau der insgesamt 300 Kilometer langen Erdkabeltrasse von Emden bis Osterath verantwortlich sein – von der technischen Detailplanung bis zur Umsetzung.

Wie berichtet, soll die geplante Leitung die Windenergie in den Westen Deutschlands transportieren, die künftig in der Nordsee sowie an Land erzeugt wird. Der Verlauf der Erdkabeltrasse ist auch auf Sonsbecker und Xantener Gebiet geplant. Sie quert bei Ober­mörmter südlich von Rees auf der Grenze zwischen den Kreisen Kleve und Wesel den Rhein. Von Obermörmter geht es südlich des Uedemer Hochwaldes auf das Gemeindegebiet von Sonsbeck. Die Trasse quert die A 57, bevor sie das Gebiet der Stadt Kevealer erreicht. Zwischen Kapellen und Hamb verläuft der Korridor weiter in Richtung Issum.

Die Bauarbeiten für A-Nord sollen 2024 starten. Den Zuschlag für die Arbeiten haben die Unternehmen Bogenstahl Bauunternehmen GmbH (Legden), Ingenieurbüro H. Berg & Partner GmbH (Aachen), Bohlen & Doyen Bau GmbH (Wiesmoor), Fischer Teamplan Ingenieurbüro GmbH (Koblenz), Heitkamp & Hülscher GmbH & Co. KG (Stadtlohn), Heitkamp Erd- und Straßenbau GmbH (Herne), Rohrleitungsbau Niederrhein GmbH (Krefeld) und Klaus Stewering GmbH & Co. KG (Borken) erhalten. Amprion sei es wichtig gewesen, möglichst mit regionalen Unternehmen zusammenzuarbeiten, die im Amprion-Netzgebiet zuhause sind, teilt der Großauftraggeber mit. „Mit der Vergabe an Unternehmen aus der Region können wir bei den betroffenen Flächeneigentümern noch einmal mehr Vertrauen schaffen“, erklärt Jörn Koch, Leiter Gleichstromprojekte bei Amprion.

Insgesamt zehn Konsortien hatten sich für den Bau der Superstromtrasse beworben. Amprion will mit den ausgewählten Partnern erstmals nach dem Modell der Integrierten Projektabwicklung arbeiten. Bei diesem Bauprojektverfahren werden alle Teilnehmer von Anfang an miteinbezogen. Die Bereiche Planung, Umsetzung und Steuerung werden nicht mehr getrennt voneinander betrachtet, sondern greifen ineinander. „Über dieses Modell fördern wir die effiziente Zusammenarbeit bei allen Projektbeteiligten. Jeder übernimmt Verantwortung und versucht, Ressourcen örtlich sowie zeitlich dort einzusetzen, wo sie für das Projekt am besten sind“, sagt Koch.

