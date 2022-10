Großeinsatz in Xanten : Brand in einem Hotel – Gebäude musste evakuiert werden

Xanten Ein Hotel in Xantens Innenstadt ist am Freitagvormittag evakuiert worden. Im Aufzugschacht hatte es gebrannt. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Trupps unter Atemschutz vor.

Im Hotel Nibelungenhof in Xantens Innenstadt hat es am Freitagvormittag gebrannt. Die Freiwillige Feuerwehr rückte vorsorglich mit allen verfügbaren Kräften an. Im Aufzugschacht habe es in einer Stromverteilung auf der Kabine gebrannt, erklärte Feuerwehrsprecher Philipp Schäfer. Es habe sich um einen Schwelbrand gehandelt. Über den Fahrstuhlschacht habe sich der Rauch in mehrere Etagen ausgebreitet.