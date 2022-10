Bayerischer Biergarten aufgebaut : Wiesn-Gaudi im Xantener Hafen

Foto: Armin Fischer (arfi) 10 Bilder So ist das Wiesn-Special im Hafen Xanten

Xanten Am langen Oktober-Wochenende, also auch noch am Montag, findet im Hafen Xanten ein Wiesn-Special statt – mit bayerischen Schmankerln, Oktoberfest-Band und Bayern-Diplom.

Das Freizeitzentrum Xanten (FZX) hat für das lange Wochenende einen bayerischen Biergarten am Plaza del Mar aufgebaut. Auch am Montag, 3. Oktober, findet dort ab 12 Uhr das Wiesn-Special statt. Der Eintritt ist frei. Die Oktoberfest-Band Saxndi spielt, das FZX-Team serviert bayerische Schmankerl und Getränke.

Neben dem Biergarten können die Besucher ein Bayern-Diplom erwerben, dafür müssen sie einen Spiele-Parcours meistern. Zu den Prüfungen gehören Hau den Lukas, Bierkrug-Schieben und Sepplhut-Werfen.

Unter den Besuchern waren am Sonntag viele bekannte Gesichter, zum Beispiel der frühere FZX-Leiter Wilfried Meyer sowie Wolfgang Klaus und Hans Harrer von der Oberbayern-Band, die 21 Jahre auf dem Xantener Oktoberfest spielte. Weitere Impressionen vom Wiesn-Special finden Sie in unserer Fotostrecke.

(wer)