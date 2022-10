Fußball-Bezirksliga: Stimmungshoch in Budberg und Xanten​

Kreis Der TuS und SVB wollen an diesem Sonntag den Nimbus der Unschlagbarkeit wahren. Während Xanten den TSV Weeze empfängt, erwartet Budberg die Zweitvertretung des 1. FC Kleve. Bei der Wilke-Elf ist den Spielern der gute Flow in jeder Einheit anzumerken.

Tim Beerenberg wird nach der glatten Roten Karte in Folge eines groben Foulspiels in der Schlussminute in Twisteden bestimmt nicht nur für ein Spiel gesperrt werden. Der Kapitän des SV Budberg ist nicht der einzige Bezirksliga-Fußballer, der am Sonntag im Heimspiel gegen den 1. FC Kleve II (15 Uhr) nicht mit dabei sein wird. Neben Beerenberg fehlt auch Emir Demiri. „Ansonsten schöpfen wir aus dem Vollen“, sagt Tim Wilke, der auf eine positive Trainingswoche zurückblicken kann. „Man merkt den Jungs den guten Flow in jeder Einheit an. Wir wollen gerne ungeschlagen bleiben und erwarten mit Kleve einen Gegner, der uns in den in letzten Jahren nie besonders gut gelegen hatte“, so der Coach. Das letzte Duell am letzten Spieltag der Vorsaison endete 3:1 für die Klever, die sich tabellarisch im unteren Mittelfeld wiederfinden.