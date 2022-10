Kunstausstellung auf der Bislicher Insel : Die Schönheit der Natur in 40 Aquarellen

Xanten Im Naturforum Bislicher Insel endet eine zweijährige Pause: Mit Aquarellen von Christoph Koch startet der RVR wieder seine Reihe mit Ausstellungen regionaler Künstler. Seine Bilder zeigen die Natur am Niederrhein und in der Normandie.

Für die nächsten Wochen hängt es im Besucherzentrum des RVR-Naturforums auf der Bislicher Insel, zusammen mit 39 weiteren Aquarellen von Koch. Es sind „Bilder aus der Normandie und vom Niederrhein“ – so lautet der Titel der Ausstellung. Sie wird am Sonntag, 23. Oktober, um 11 Uhr eröffnet. Zur Einführung spricht Mechtilde Boland-Theissen, Leiterin der Volkshochschule Coesfeld . Anschließend ist die Ausstellung täglich außer montags von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Lebenslauf Christoph Koch wurde im Jahr 1958 in Bruckhausen geboren. Von 1981 bis 1988 studierte er Freie Kunst an der Kunstakademie Düsseldorf und war Meisterschüler von Rolf Crummenauer (1925 bis 1999). Koch lebt und arbeitet als freischaffender Kunstmaler bei Wesel. Seit 1983 hat er seine Werke in zahlreichen Ausstellungen präsentiert, unter anderem auf der Bislicher Insel. Den Niederrhein bezeichnete Koch einmal als sein „geistiges und künstlerisches Zuhause“.

Kunstausstellung in Xanten : Die Schönheit der Normandie in Aquarell gefasst

Einige Aquarelle sind in Frankreich entstanden. „Eigentlich war die Malreise in die Normandie für das vergangene Jahr geplant“, berichtet Koch. „Alles war vorbereitet, auch die Unterkünfte vor Ort gebucht.“ Durch Corona sei jedoch jede Planung hinfällig geworden. Aber dieses Jahr war es dann so weit: „Sogar in Frankreich erinnerte man sich an unsere Buchungen.“