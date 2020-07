Gesundheits-Angebot in Xanten : Kneipp – viel mehr als Wassertreten

Das Wassertreten – wie hier im Kneipp-Becken im Kurpark – ist ein wichtiger, aber nicht der einzige Bestandteil der Gesundheitslehre. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Xanten Xanten hat als Kurort sein Gesundheits-Angebot nach Vorbild des Naturheilkundlers Sebastian Kneipp stark erweitert. Wir erklären, welche Anlagen es gibt, wie sie genutzt werden und was hinter der Philosophie steckt.

Der Luftkurort Xanten verfügt über ideale Bedingungen für einen Gesundheitsurlaub nach Kneipp. Im Kurpark und rund um die Xantener Nord- und Südsee sind fünf Stationen eingerichtet worden, die nach der Philosophie von Sebastian Kneipp Menschen mittels bewusster Ernährung, Bewegung und der heilsamen Wirkung des Wassers gesund halten sollen. Antriebsfeder war der 2006 ins Leben gerufene Xantener Kneippverein. Dessen Vorsitzende Dörte Dreher-Peiß erklärt den Ansatz des 1821 geborenen Priesters: „Kneipp ist in erster Linie Prävention, sie unterstützt Körper, Seele und Geist im Dreiklang. Kneipp macht munter oder entspannt, je nach Anwendung.“ Die Philosophie Kneipps basiert auf fünf Säulen:

Bewegung Auf halber Strecke zwischen Jugendherberge und dem Hafen in Xanten befindet sich ein rund 100 Meter langer Bewegungsparcours. Über eine Hängebrücke und Baumstämme balancieren oder eine 15 Meter lange Boulderwand erklimmen soll für den nötigen Einklang von Körper und Seele sorgen. Bewegung mit allen Sinnen verspricht der Gang über den Barfußpfad am Xantener Hafen – vorbei an duftenden Kräutern.

Auch ein rund 100 Meter langer Bewegungsparcours gehört zum kneippschen Angebot im Kurort. Dörte Dreher-Peiß, Vorsitzende des Xantener Kneippvereins, erklärt Kindern, worauf sie beim Klettern und Balancieren achten sollen. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Info In vierwöchiger Schulung zum Kneipp-Trainer Kurse Wie man richtig „kneippt“, erläutert der Xantener Kneippverein an jedem zweiten Mittwoch bei einer einstündigen Kneippführung. Unter fachkundiger Leitung werden die fünf Säulen der kneippschen Gesundheitslehre erklärt, dazu gibt es Infos zu den einzelnen Anlagen in Xanten. Der nächste Termin ist der 29. Juli um 16 Uhr. Treffpunkt ist das Kneipp-Becken am Gradierwerk im Kurpark. Kneipp-Trainer gesucht Der Kneippverein sucht ehrenamtliche Helfer, die bereit sind, sich in einer vierwöchigen Schulung zu zertifizierten Kneipp-Trainern ausbilden zu lassen.

Heilpflanzen In der Uferlandschaft am Kanal zwischen Nord- und Südsee befinden sich zahlreiche Heilpflanzen. Durch Riechen oder Schmecken lässt sich erkunden, welchen Einfluss diese Pflanzen auf Körper, Geist und Seele haben.

Kräuter und Heilpflanzen sind wichtige Elemente der ganzheitlichen Gesundheitsphilosophie von Sebastian Kneipp. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Ernährung In unmittelbarer Nachbarschaft des Klettergartens an der Xantener Südsee befindet sich ein rund 7000 Quadratmeter großes Areal. Dort haben gesundheitsbewusste Menschen die Möglichkeit, kleinbäuerliche Garten- und Landwirtschaft zu betreiben. Interessenten können eine 50 Quadratmeter große Parzelle zur Eigenbewirtschaftung nutzen oder aber sich einer Genossenschaft anschließen und gemeinschaftlich gärtnern. Ein Kräutergarten, Gemüsebeete und Obstbäume sollen die Ernährung nach dem Vorbild von Kneipp auf eine gesunde Basis stellen.

Wasser Zu der wohl bekanntesten Kneipp-Anwendung gehört der stimulierende Einsatz von Wasser. Das Wassertreten ist ein elementarer Bestandteil der ganzheitlichen Gesundheitslehre von Sebastian Kneipp. Ein Gang durch das Kneipp-Becken im Kurpark wirkt gleichermaßen auf den Kreislauf und die Durchblutung. In einem Becken vor Kopf bietet sich, wie auch am Kneipp-Platz im Xantener Hafen, die Gelegenheit, abwechselnd die Arme in das kühle Wasser zu tauchen. „Das macht sofort wach. Man nennt das auch die Kneippsche Tasse Kaffee“, erklärt Dörte Dreher-Peiß. Wichtigste Regel: Ist der Körper warm, sollte das Wasser kalt sein und umgekehrt.

Lebensordnung „Ohne Lebensordnung ist alles nichts“, sagte Sebastian Kneipp. Gemeint ist damit, Körper, Seele und Geist in eine Balance zu bekommen, achtsam zu sein und sich immer wieder zu motivieren. „Mit autogenem Training oder Yoga kann man sich selber kennenlernen, seine Stärken, aber auch die Grenzen ausloten. Wichtig hier: Zu schwache Reize sind wirkungslos, zu starke schädigen“, erläutert Dreher-Peiß.