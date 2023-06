Einschränkungen auf der Strecke der RB31 Bollerbrücke in Xanten wird abgerissen

Hintergrund der wochenlangen Sperrung sind auch Bauarbeiten der DB Netz AG an der Strecke, wie die Rhein Ruhr Bahn weiter erklärte. Dazu lagen zunächst keine näheren Angaben vor. Die Stadt Xanten hatte aber angekündigt, dass sie den Abriss der Bollerbrücke auf einen Termin legen möchte, wenn die DB Netz AG sowieso an der Strecke arbeitet. Dadurch sollen die Einschränkungen für die Bahnkunden so gering wie möglich gehalten werden. In ihrer Mitteilung erklärte die Stadt, dass sie sich mit der DB Netz AG als Eigentümer der Bahnstrecke abgestimmt habe, sodass die Deutsche Bahn den Brückenabriss in ihren Baubetriebsplan für den Zeitraum vom 4. Juni bis zum 9 Juni aufgenommen habe.