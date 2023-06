Kita in Xanten „Hoppetosse“ ist um ein Drittel gewachsen

Im Januar vor drei Jahren hat das Kreisjugendamt in Wesel auch in Vynen den Bedarf an zusätzlichen Plätzen festgestellt; sechs Monate später stand bereits die Notgruppe, die man in Absprache mit dem Landesjugendamt im DRK-Familienzentrum „Hoppetosse“ einrichtete, damit 17 weitere Kinder untergebracht werden können. Vor einem Jahr begann dann in und an der inklusiven Kindertagesstätte am Vynschen Feld die „aktive Bauphase“. Die ist jetzt zu Ende: Mit einem Handwerkerfest feierten Kinder, Erzieherinnen und Eltern am Sonntag die Tatsache, dass der schöne Hort für Kinder um ein Drittel größer geworden ist und damit jetzt 68 Kinder zwischen zwei und sechs Jahren in drei (statt wie bisher in zwei) Gruppen betreut und versorgt werden können.