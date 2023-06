Unfall mit Bus und Auto Alpener Feuerwehr muss Person aus Fahrzeug befreien

Die Feuerwehr ist am Samstag um 15.39 Uhr zur Weseler Straße in Alpen gerufen worden. Wie sie anschließend mitteilte, war es auf der B58 in Richtung Wesel zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Bus gekommen. Dabei seien drei Menschen verletzt worden, sie seien von ihr und dem Rettungsdienst versorgt worden, erklärte die Feuerwehr Alpen. Eine Person sei in ihrem Auto eingeschlossen gewesen. Deshalb sei die Fahrertür mit einem hydraulischen Rettungsgerät geöffnet worden, um die Person aus dem Fahrzeug zu befreien.