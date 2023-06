Kindertagesstätte in Xanten Eltern, Kinder und Erzieher feiern Erweiterung der Kita St. Viktor

Die Erweiterung ist eine Reaktion auf die gestiegene Nachfrage nach Betreuungsplätzen in Xanten. Die Propsteigemeinde hatte deshalb schon 2017 eine dritte Gruppe eingerichtet, nachdem sie vom Kreisjugendamt und der Stadt Xanten danach gefragt worden war. Zunächst wurden die Kinder in einem Nebengebäude betreut. Als der Anbau Ende 2021 fertig war, zog die Gruppe in das Kita-Gebäude. Nachdem nun auch das Außengelände gemacht ist, konnte die Einweihung gefeiert werden. Durch den Anbau hat das Familienzentrum St. Viktor 71 Betreuungsplätze, inklusive zwölf U3-Plätzen. Vor der Erweiterung wurden von der Kita 45 Mädchen und Jungen betreut, davon waren sechs unter drei Jahre. Es ist eine von sechs Kitas der Propsteigemeinde in Xanten.