Im Alter von 79 Jahren gestorben Trauer um den Birtener Hermann Janßen

Der Birtener konnte sehr hartnäckig sein. Er nahm dann auch keine Rücksicht auf seine Partei, die CDU. „Mir war immer wichtig, das Ohr beim Bürger und bei den Vereinen zu haben“, sagte Hermann Janßen 2014 unserer Redaktion. Damals leitete er mit 69 zum letzten Mal den Bezirksausschuss in Birten, nach 15 Jahren als Vorsitzender. Zur Kommunalwahl trat er nach 20 Jahren im Stadtrat nicht mehr an. „Ich habe mich immer mit Herzblut für Xanten und Birten eingesetzt“, sagte er damals. Aber die Politik ließ ihn nicht los. Zum Beispiel setzte er sich 2015 für den Erhalt der Grundschule in Birten ein, wenn auch erfolglos. Er kämpfte für mehr Sicherheit am Bahnübergang, für das Amphitheater, den Hochwasserschutz und viele andere Themen.