Trotz aller Probleme Wie Sonsbecks Kirmes letzlich doch ein Erfolg wurde

Klar, die älteren Kinder und Jugendlichen haben auf dem Kirmesplatz gefehlt, da es weder Autoscooter, noch andere Fahrgeschäfte für ältere Kirmesbesucher gab. Markus Krebber, Hauptmann der St.-Marien-Schützen, zog dennoch ein insgesamt positives Resümee: „Wir haben das Beste aus allem gemacht und können zufrieden sein.“ Am Freitag- sowie am Samstagabend sei das Zelt „gut voll“ gewesen, nachdem die Gäste die warmen Sommerabende zunächst an den Pavillons vor dem Zelt genossen hätten. „Die Stimmung, für die das DJ-Team der Sonsbecker Pfadfinder am Freitag und die Tanzkapelle Dal Vivo am Samstag gesorgt haben, war großartig“, so Krebber.