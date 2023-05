Hiobsbotschaft für Schützenvereine Schausteller sagen für Kirmes in Sonsbeck ab

Für das Vogelschießen ist hingegen alles bestens vorbereitet. Die Schützen treffen sich am Samstag um 14.15 Uhr an der Gaststätte Zum Markt und ziehen von dort zum Kastell und nach dem Fahnenschwenken zur Gommanschen Mühle. Beginn der Veranstaltung an der Mühle ist um 15 Uhr. Dort erfolgt nach dem Preisschießen das Königsschießen.