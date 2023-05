Änderungen am Programm nach Krisentreffen Sonsbecker Kirmes diesmal nur dreitägig

Erst hat es die kurzfristige Absage der Schausteller-Familie für die Kirmes gegeben, dann war beim Vogelschießen kein König zu finden. Für die drei Sonsbecker Bruderschaften St. Marien, St. Sebastianus und St. Anna, die ihr Schützenfest stets gemeinsam feiern, kommt es in diesem Jahr knüppeldick. Und das ausgerechnet im Jahr, in dem mit einer Vorverlegung des Termins – raus aus den Sommerferien, weg vom Parookaville-Festival – die Brauchtumsveranstaltung fürs Publikum eigentlich attraktiver gestaltet werden sollte. Entmutigen lassen sich die Schützen dennoch nicht. Noch kurz vor dem Festwochenende wurde bei einem Krisentreffen am Programm gefeilt. Das steht nun – in abgespeckter Form, und für nur drei, statt wie gewohnt für vier Tage. Aber auch für Kinder wird’s trotz der Absage was geben.