Impromptus von Franz Schubert zum Auftakt Xantens Pianoforte-Konzertreihe startet erfolgreich ins Jahr

Begeistert applaudierte das Publikum der Pianistin für ihr anmutiges Spiel. „Das war das schönste Klavierkonzert, das ich bei Pianoforte in all den Jahren gehört habe“, sagte ein regelmäßiger Besucher. Neben der Beethoven-Sonate in c-Moll, einer Komposition der kroatischen Komponistin Dora Pejacevic und den Liebesträumen von Franz Liszt spielte die junge Musikerin auch vier Impromptus von Franz Schubert. Es gelang Bachmann das jeweils Eigene der Kompositionen durch ihr Spiel den Zuhörern nahe zu bringen. Bachmann vermochte, gerade das anspruchsvolle Schubert-Impromptus mit großer Virtuosität transparent zu spielen. Sie hat ihr Studium an der Universität Mozarteum mit Auszeichnung absolviert. Konzerte führen die 1993 geborene Pianistin in viele Länder Europas, nach Mexiko, die USA , Kanada und Israel. Pianoforte wird auch mit den weiteren Konzerten erfolgreiche Künstler präsentieren: am 30. Juni gastieret Nini Funke, am 25. August Marina Baranova und am 22. September Christoph Soldan im Xantener Ratssaal. Beginn ist jeweils um 20 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr.