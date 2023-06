„Wertvolle Zeit geht verloren“ Feuerwehrmann kritisiert Kübel-Standort an Klever Straße in Xanten

Hans-Peter Brammen an der Kreuzung: Im Schatten liegen die beiden Blumenkübel, um die es geht. Sie stehen direkt an der Rheinstraße und sollen signalisieren, dass dahinter die Fußgängerzone beginnt. Ein großes Fahrzeug kommt deshalb nicht um die Ecke, sondern muss erst in den anderen Teil der Klever Straße fahren, um dann zurückzusetzen. RP-Fotos: arfi

Foto: Armin Fischer (arfi)