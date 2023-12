Denkmalgeschützte Kirchenbänke ziehen von Rheinberg nach Sonsbeck Historisches für den Popo

Einen Vorteil hat es, wenn man schwere Kirchenbänke von Rheinberg nach Sonsbeck transportiert. Die freiwilligen Möbelpacker können die klerikalen Möbel gelegentlich für eine Verschnaufpause nutzen, sich kurz hinsetzen und die schmerzenden Glieder entspannen. Bei so manchem dürfte der Muskelkater dennoch bis heute nachwirken. Schließlich mussten am Wochenende gleich zwei Dutzend der massiven Eichenbänke geschleppt werden. Jede davon mehrere Zentner schwer. Die Katholische Kirchengemeinde St. Maria Magdalena hat von St. Peter Rheinberg historische Kirchenbänke als Dauerleihgabe erhalten. Nach zweijähriger Wartezeit stand nun der Umzug an.