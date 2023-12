Bis zu 80 Wochen Die Deutsche Bahn plant weitere Streckensperrungen in NRW

In den vergangenen Wochen mussten Pendler am Niederrhein Sperrungen und Zugausfälle auf der Bahnstrecke zwischen Emmerich und Oberhausen hinnehmen. Hintergrund war erneut der Ausbau der Betuwe-Linie. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, ging es unter anderem um Arbeiten an Brücken, Weichen, Oberleitung, Lärmschutzwänden und Bahnübergängen. Schon im Januar wird weiter gearbeitet; die nächste Totalsperrung steht vom 6. bis 19. Januar an und soll in der Regel freitagabends beginnen und sonntags gegen Mitternacht enden. Die darauffolgende Bahnsperrung ist von Mitte Mai bis Mitte Juni geplant. Ab November wird die Strecke laut einer Bahnsprecherin für Baumaßnahmen entlang der niederländischen Grenze und Oberhausen erneut voll und teilweise gesperrt – für rund 80 Wochen. In der Zeit wird nur ein Gleis für den Zugverkehr zur Verfügung stehen, was zu Verspätungen und geplanten wie ungeplanten Zugausfällen führen dürfte.