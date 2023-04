Verlängerung der Strecke Welche Pläne der VRR für die RB31 hat

Der Ausschnitt aus dem „Zielnetz 2040“ zeigt die Pläne des VRR für den linken Niederrhein. Die RB31 soll zwischen Xanten und Duisburg im 30-Minuten-Takt pendeln, sie soll sogar weiter fahren – bis Oberhausen und darüber hinaus noch bis Bochum, was in der Karte nur schwach angedeutet ist. In Menzelen-West ist außerdem eine neue Haltestelle eingeplant.

Foto: VRR