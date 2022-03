Schornsteinfeger in Xanten : Josef van Nahmen übergibt Betrieb an Manuela Lomme

Josef van Nahmen übergibt Betrieb an Manuela Lomme

Schornsteinfeger in Xanten

Xanten Wenn jemand die Dächer von Xanten kennt, dann ist es Josef van Nahmen: Über viele Jahrzehnte arbeitete er als Schornsteinfeger. Nun übergibt er seinen Betrieb an Manuela Lomme. Sie hatte vor einigen Jahren bei ihm angefangen.

Der Bezirksschornsteinfeger Josef van Nahmen aus Xanten geht in den Ruhestand und übergibt deshalb seinen Schornsteinfegermeisterbetrieb zum 1. April an seine Mitarbeiterin Manuela Lomme. Sie ist außerdem als neue bevollmächtigte Bezirksschornsteinfegerin von der Bezirksregierung Düsseldorf bestellt worden. Das teilten beide mit.

Manuela Lomme hat schon 2014 bei Josef van Nahmen als Schornsteinfegerin angefangen, ist also der Kundschaft bekannt. Sie hat sowohl die Meisterprüfung im Schornsteinfegerhandwerk als auch die Ausbildungen als Brandschutztechnikerin und Energieberaterin des Handwerks (HWK). Sie freue sich auf die neuen Aufgaben, dabei werde sie weiter durch ihren ehemaligen Chef tatkräftig unterstützt, berichteten beide. Und wenn jemand die Dächer von Xanten kennt, dann ist es Josef van Nahmen: Am 10. Juni 1972 hatte er bei seinem Vater, Schornsteinfeger Reinhard van Nahmen, die Ausbildung angetreten. Die Gesellenprüfung absolvierte er 1975, die Meisterprüfung 1982. Am 1. Januar 1993 wurde Josef van Nahmen Bezirksschornsteinfegermeister, später auch bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger. Hinzu kam 2007 der Energieberater des Handwerks (HWK).