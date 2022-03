Fußball-Kreisliga B : Wisniewski bleibt Trainer in Birten

Wisniewski bleibt Trainer in Birten

Alexander Wisniewski wird die Birtener B-Liga-Mannschaft auch in der neuen Saison trainieren. Foto: Armin Fischer (arfi)

Birten Der Viktoria-Coach wird auch in der kommenden Saison von Matthias Treffler als Co-Trainer unterstützt. Bei der Kaderplanung hilft Uwe Schmidtke, der neue Sportliche Leiter, mit.

In der Fußball-Abteilung von Viktoria Birten gibt‘s mit Uwe Schmidtke einen neuen Sportlichen Leiter. „Er war auch der Wunschkandidat von unserem Trainerteam“, sagte der Vereinsvorsitzende Frank Tekath. „Uwe wohnt mit seiner Familie nicht weit entfernt von der Anlage und ist im Dorf und bei der Viktoria seit Jahrzehnten bestens bekannt. Er bringt nicht nur als Fußballer, sondern auch als früherer Vertriebsleiter alle Voraussetzungen für den Job mit.“ Ausschlaggebend seien die positiven Gespräche mit dem Trainerteam und die gemeinsame Vergangenheit gewesen, „wozu auch die Freundschaft zu den Spielern gehört“. Alexander Wisniewski, Coach der B-Liga-Mannschaft, sowie Co-Trainer Matthias Treffler werden ein weiteres Jahr an der Seitenlinie stehen. Die „Zweite“ wird weiter von Julian Dargatz trainiert. Schmidtke zur Zukunft: „Ich möchte versuchen, den Kader in Zusammenarbeit mit den Trainern weiterzuentwickeln.“