Debatte um Zusammenlegung in der Nacht : Landespolitiker fordert Erhalt des Xantener Notarztstandortes

Xanten Im zweiten Halbjahr wird der Kreistag beraten, ob der Xantener Notarztstandort in der Nacht besetzt bleibt oder mit Rheinberg zusammengelegt wird. In dieser Debatte bekommt Xanten einen weiteren Fürsprecher.

Der Landtagsabgeordnete René Schneider (SPD) kritisiert die Überlegungen des Kreises Wesel, die beiden Notarztstandorte Xanten und Rheinberg nachts in Alpen zusammenzulegen. „Ich halte dieses Vorhaben für einen krassen Fehler auf Kosten der Patientenversorgung“, sagte Schneider bei einem Gespräch mit der Leitung des St.-Josef-Hospitals in Xanten. „Kosteneinsparungen, die zudem auch noch fragwürdig sind, dürfen nicht die Maßgabe für eine Notfallversorgung sein.“ Er sei strikt gegen eine Zusammenlegung der Notarztstandorte Xanten und Rheinberg in der Nacht und verspreche, sich „mit aller Kraft“ dafür einzusetzen, dass sie weiter rund um die Uhr erhalten blieben und eine „adäquate Versorgung der Bürgerinnen und Bürger in der Region weiterhin sichergestellt ist“.