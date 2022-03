Gemeinde Issum zeichnet engagierte Bürger aus : Diebels-Preis geht an den Knappenverein Sevelen

Issum Der mit 2500 Euro dotierte Preis wurde zum 19. Mal vergeben. 750 Euro und eine Auszeichnung gab es auch für Johannes van Leuck. Zu seinen zahlreichen Aufgaben gehören unter anderem das jüdische Bethaus, die Rolle des Bettlers beim Martinsstück und die Phänologie.

Seinen Ehrenamtspreis hat Issum nach einem gebürtigen Krefelder benannt: Josef Diebels, der 1878 die „Dampfbrauerei Josef Diebels Issum“ in Betrieb nahm und somit Issum im Laufe der Zeit zum Altbierdorf machte. Gemeinsam mit der Brauerei Anheuser-Busch InBev Deutschland verlieh die Gemeinde am Mittwoch zum 19. Mal den mit 2500 Euro dotierten Preis. In bewährter Praxis entschied sich die Jury dafür, den Preis aufzuteilen, um die Unterstützung auf möglichst viele ehrenamtliche Tätigkeiten zu verteilen. Ausgezeichnet wurden der „Knappenverein 1923 Sevelen“ und für sein vielfältiges persönliches Engagement Johannes van Leuck. 1750 Euro gehen an den „Knappenverein 1923 Sevelen“. „Diese Auszeichnung erfolgt in Anerkennung des jahrelangen Engagements um die Erhaltung und Pflege der Tradition des Bergmannsgutes, die Förderung der kameradschaftlichen Zusammenarbeit und die Belebung des Vereinsgeschehens in unserer Gemeinde. Der als Knappenunterstützungsverein im Jahre 1923 gegründete Verein hat seine Mitglieder in Zeiten der Not finanziell unterstützt. In der Hochzeit des Bergbaues stiegen die Mitgliederzahlen stetig. Der Beruf des Bergmanns war gefragt und hat an Ansehen und damit an finanzieller Wertung gewonnen. Seit Beginn des neuen Jahrtausends nimmt die Bergbautradition stetig ab. Seither ist der Knappenverein 1923 Sevelen bemüht, seine Tradition zu erhalten sowie das Vereins- und Gemeindeleben zu bereichern,“ so Issums Bürgermeister Clemens Brüx in der Laudatio. Die Urkunde nahm der neu gewählte zweite Vorsitzende Klaus Stausebach stellvertretend für Ludger Ingendahl entgegennehmen.