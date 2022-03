Ticket lösen am Handy : Xanten vereinfacht das Bezahlen von Parkgebühren

Xanten Xanten will es für Autofahrer einfacher und bequemer machen, ein Parkticket für ihr Fahrzeug zu lösen: Sie können die Gebühr künftig über ihr Handy bezahlen. Die Stadt folgt damit dem Beispiel anderer Kommunen.

Dafür arbeitet die Stadt mit Smartparking zusammen, einer Initiative für digitale Parkraumbewirtschaftung. Der Autofahrer starte den Parkvorgang per App, Anruf oder SMS, erklärte die Verwaltung. Die Parkzeit könne nach Bedarf gestoppt oder verlängert werden. So entfielen Überbezahlung und auch Verwarngelder wegen abgelaufener Tickets. Allerdings addierten die Anbieter für diesen Dienst einen Zuschlag auf die kommunale Parkgebühr. Wie hoch dieser sei, hänge vom Anbieter ab.

Es könnten verschiedene Dienstleister genutzt werden, berichtete die Verwaltung weiter. Zur Auswahl stünden Easypark, Mobilet, Yelllowbrick/Flowbird, Paybyphone, Parkster und Parco. Ob ein Autofahrer darüber ein digitales Parkticket gebucht habe, würden die Mitarbeiter des Ordnungsamtes erkennen, wenn sie das Kennzeichen des Wagens mit einem zentralen Online-System abglichen. So könnten Autofahrer nun auch in Xanten „den Komfort des digitalen Parkens nutzen und ihr Parkticket „ganz bequem“ am Smartphone lösen, genauso wie in Städten wie Wesel, Dinslaken und Kleve. Die Parkscheinautomaten blieben aber parallel im Betrieb.