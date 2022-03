Gestiegene Nachfrage : Stadt warnt vor Einnahme von Jodtabletten

Eine Packung Jodtabletten in einer Jodtabletten (Symbolbild). Foto: dpa/Jan Woitas

Xanten In den vergangenen Wochen ist die Nachfrage nach Jodtabletten in NRW gestiegen. Eine Sorge vor einem nuklearen Notfall sei aber unbegründet, sagt Xantens Bürgermeister Thomas Görtz. Außerdem hätten die Behörden ausreichend Vorräte für die Bevölkerung.

Xantens Bürgermeister Thomas Görtz hat die Bevölkerung eindringlich davor gewarnt, aus Sorge vor einer Nuklearkatastrophe selbstständig Jodtabletten einzunehmen. „Es muss sich niemand Sorgen machen“, sagte Görtz in der jüngsten Ratssitzung. Trotz des Krieges in der Ukraine existiere keine Gefahr. „Von keiner Institution wird eine solche Bedrohungslage gesehen.“ Es müsse sich auch niemand mit Jodtabletten aus der Apotheke eindecken. Der Kreis Wesel und die Kommunen hätten im Notfall genügend Vorräte für die Bürgerinnen und Bürger. „Wir verfügen auch für die Xantener Bevölkerung über ausreichende Kapazitäten.“

In den vergangenen Wochen haben Apotheker in NRW von einer gestiegenen Nachfrage nach Jodtabletten berichtet. Sie warnen vor den gesundheitlichen Risiken einer eigenständigen Aufnahme. Das Innenministerium habe die Kommunen deshalb gebeten, ihre Einwohner noch einmal darauf hinzuweisen, sagte Görtz. Er antwortete damit auf eine Frage des Stadtverordneten Matthias C. Voll von der Bürger-Basis-Xanten (BBX) zu den Folgen des Ukraine-Krieges für die Region und die Zusammenarbeit der Behörden.