Fußball-Kreisliga A : Spitzenreiter Neukirchen-Vluyn gibt sich keine Blöße

Hoch das Bein: Millingens Tim Böttcher im Kampf um den Ball mit Astrit Krasniqi vom Spitzenreiter Neukirchen-Vluyn. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Kreis Der souveräne Spitzenreiter setzte sich in Millingen mit 3:0 durch. Ebenfalls mit 3:0 gewann Lüttingen gegen Rheinberg. In der Abstiegsrunde holte Asberg einen ganz wichtigen „Dreier“ in Borth.