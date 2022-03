Basketball-Landesliga : Rheinberg ist bereit fürs Spitzenspiel

Tolga Türk steuerte 15 Punkte zum Auswärtssieg bei. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Rheinberg In der Aufstiegsrunde zur Basketball-Oberliga siegte der TuS 08 nach anfänglichen Problemen in Wuppertal. Am nächsten Samstag erwartet der Tabellenführer den direkten Verfolger SW Essen.

Die Basketballer des TuS 08 Rheinberg haben bei den Yu-Baskets Wuppertal ihr zweites Aufstiegsrunden-Spiel zur Oberliga gewonnen. Nachdem die erste Partie gegen den PSV Wuppertal mit 20:0 gewertet wurde, weil die Gäste nicht angetreten waren, setzte sich das Team von Spielertrainer Thomas Schrader im Bergischen ungefährdet mit 79:66 durch.

In den ersten Minuten kam der Tabellenführer schwer in Tritt und musste früh einem Neun-Punkte-Rückstand hinterherlaufen. Dann besann sich der Gast jedoch auf seine Stärken: Teambasketball. Rheinberg entschied das erste Viertel mit 23:21 für sich. Vor allem die Defensive stand nun viel besser, zur Halbzeit lag der TuS 08 mit 43:36 vorne.

Das dritte Viertel war das Beste der Rheinberger. Der Ball lief in der Offensive wie gewohnt schnell, und die Defensive war flott auf den Beinen. Einige Ballgewinne und lediglich elf Wuppertaler Punkte waren die Folge. Thomas Achtermeier war durch den Gegner wieder mal nicht komplett in den Griff zu bekommen und oftmals nur durch Fouls zu stoppen. Im Schlussabschnitt konnte der Spitzenreiter ein paar Dinge in der Wettkampfsituation ausprobieren, um sich aufs Topspiel am kommenden Samstag, 20 Uhr, zu Hause gegen den Zweiten SW Essen III vorzubereiten.

Punkte: Achtermeier (20), Schrader (16), Türk (15), Hussmann (14), Wönnmann (7), Fuss (4), Rohrbach (3).

(put)