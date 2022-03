Markt mit verkaufsoffenem Sonntag : Sonsbeck feiert den Frühling

Der Frühlingsmarkt in Sonsbeck hat für Besucher jeden Alters etwas zu bieten. Diese Familie war 2019 zu Gast. Danach gab‘s eine Corona-Pause. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Sonsbeck Die Werbegemeinschaft Sonsbeck lädt am Sonntag, 3. April, zum 15. Frühlingsmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag ein. Auch der Verein für Denkmalpflege bietet Programm.

Die Bäume hüllen sich langsam in ein buntes Kleid, in der Luft ist der betörende Duft der Narzissen zu vernehmen. Der Frühling ist da. Zeit, nach draußen zu gehen. In Sonsbeck lockt am Sonntag, 3. April, zudem eine besondere Veranstaltung vor die Haustür. Die Werbegemeinschaft Sonsbeck lädt zum 15. Mal nach zweijähriger Corona-Zwangspause zum Frühlingsmarkt ein. Während der Alttorplatz mit rund 20 Marktständen zur kleinen Einkaufs- und Vergnügungsmeile wird, trumpfen die Einzelhändler im Ortskern mit neuen Kollektionen und Rabattaktionen auf.

Los geht es um 11 Uhr auf den Alttorplatz. Dort wartet Schönes und Nützliches auf die Gäste. Es gibt selbst gefertigte Deko-Ideen für die nahende Osterzeit, Pflanzen und Blumenzwiebeln für den Saisonstart im Garten, filigrane Handarbeiten und durchdachtes Kunsthandwerk, dazu viele Leckereien und edle Tropfen. Egal ob selbst gemachte Konfitüren, Marmeladen, exotische Gewürze, oder die traditionelle Bratwurst: „Für jeden Geschmack ist etwas dabei“, ist sich die Werbegemeinschaft sicher. „Es darf also nach Herzenslust gestöbert werden.“

Doch nicht nur auf dem Alttorplatz, auch auf der Hoch- und Wallstraße gibt es viel zu entdecken. Sonsbecks Einzelhändler sind ganz auf die wärmer werdenden Wochen eingestellt und bieten bei einem verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 17 Uhr ihre Frühjahrskollektionen an. „Manche sehen sich gedanklich bereits lesend im Liegestuhl im bunt bepflanzten Garten, andere träumen von sportiven Ausflügen im neuen Frühjahrslook“, so die Werbegemeinschaft. Ein Einkaufsbummel beim „Frühling in Sonsbeck“ könne dafür die Voraussetzungen schaffen. Vom Buchladen, Blumenfachhandel und Sportbekleidungsgeschäft bis zum Fahrradfachhandel und vielem mehr ist im kleinen Sonsbeck ein vielfältiges Warenangebot zu finden. Und das zum verkaufsoffenen Sonntag oft von Rabattaktionen begleitet.

Aktionen führen darüber hinaus auch die Vereine in der Gemeinde zum Frühjahrsmarkt durch. Der Verein für Denkmalpflege beispielsweise bietet wie in den Jahren vor der Corona-Unterbrechung für interessierte Sonsbecker, aber auch auswärtige Marktbesucher eine historische Stadtführung an. Der neue Stadtführer Willi Hageney wird ab 14 Uhr am Neutorplatz (ehemaliger Schweinemarkt) seine Runde beginnen. Dann geht es in der Tradition von Heinrich Kerstgens, dem ehemaligen Vorsitzenden des Vereins, über die Gerebernuskapelle, wo die Wurzeln Sonsbecks zu finden sind, und den jüdischen Friedhof ins Zentrum und schließlich bis zur Gommanschen Mühle. Die Teilnahme an der Stadtführung ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

(beaw)