Erfolgreiche Müllsammelaktion des Tambourkorps : Birten ist zweieinhalb Tonnen Unrat los

Familienaufgabe: Die zwölfjährige Eva sammelt im Graben Plastik ein. Sie packte zusammen mit ihren Eltern Ruth und Michael Zurek an. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Xanten-Birten Einmal mehr verschönerte die Aktion des Tambourkorps Birten unter dem Motto „Ran an den Dreck“ die Xantener Ortschaft. Zahlreiche Helfer sammelten Unmengen an Müll ein. Abfall-Hotspot war die Bundesstraße.

Bereits im vergangenen Jahr hatte das Tambourkorps Birten unter dem Motto „Ran an den Dreck“ zu einer erfolgreichen Müllsammelaktion eingeladen. In diesem Jahr galt dasselbe Motto, und wieder gehörte die Aktion zu einer der 100 Aktivitäten, die das Tambourkorps anlässlich seines 2023 anstehenden 100-jährigen Bestehens durchführt.

Ein Großteil der Teilnehmer gehörte dem Tambourkorps an. Eine Vielzahl der Müllsammler beteiligte sich jedoch auch aus Sympathie zu den Musikern oder aufgrund eines ausgeprägten Umweltbewusstseins an der Aktion. So erklärten Vanessa und Markus Hövelmann zu ihren Motiven: „Uns ist es wichtig, dem Tambourkorps Hilfe bei der Säuberung unseres Dorfes zu geben. Wir möchten dabei aber auch eine gewisse Vorbildfunktion ausüben.“