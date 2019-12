Sportpolitik : Platz gesperrt – Ossenberger sauer auf die Stadt

Ossenberg Die Verwaltung habe es versäumt, einen maroden Flutlichtmast rechtzeitig auszutauschen, lautet der Vorwurf des Vereins.

Verschiedene Mitarbeiter der Stadt Rheinberg haben am Tag vor Heiligabend eine E-Mail von der Fußball-Abteilung der Ossenberger Concordia erhalten. Es waren nicht die typischen weihnachtlichen Grüße, die Geschäftsführer Dennis Tenge formuliert hatte. Er teilte auch Bürgermeister Frank Tatzel mit, dass der Club den Platz an der Schloßstraße gesperrt habe, weil ein Flutlichtmast marode sei. Gleichzeitig äußerte Tenge seinen Unmut über die Verwaltung, die den Mast längst hatte austauschen wollen. Seit dem 23. Dezember hängt das Hinweis-Schild „Gesperrt“ am Platz-Eingang. Die Ossenberger befürchten gar, dass sie in der Rückrunde kein Spiel mehr auf dem Concordia-Rasen austragen können.