Stadtgrenze Leverkusen/Leichlingen : Neue Gas-Pipeline: OGE beseitigt Schäden

Die Baustelle von Open Grid Europe (OGE) an der Stadtgrenze Leichlingen und Leverkusen Anfang Juni 2022. Hier wird die neue H-Gasleitung verlegt. Foto: RP/Susanne Genath (sug)

Leverkusen/Leichlingen Das Unternehmen Open Grid Europe (OGE) ist mit dem Bau der neuen Gaspipeline in Leverkusen an manchen Stellen schon auf der Zielgeraden. Jetzt fand die reguläre Nachprüfung kürzlich abgeschlossener Bauarbeiten am Krummen Weg statt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ergebnis: In Höhe Ropenstall gibt es eine Fahrbahn-Absenkung.

„Der betroffene Abschnitt wurde abgesperrt“, meldet die OGE. Straßen NRW hat mit der Reparatur begonnen, der Verkehr wird deswegen per Baustellenampel geregelt, die Verbindung zur Straße Ropenstall ist gesperrt, meldet ein Sprecher.

Auch bei der Bauabschlussprüfung in Leichlingen-Rothenberg ist der OGE eine schadhafte Stelle auf dem Bürgersteig aufgefallen und wird saniert.

(LH)