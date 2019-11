Fußball-Kreisliga A : Lüttingens Torjäger fliegt vom Platz

Lüttingen Beim 1:1 gegen Alpen sah Janik Schweers vor der Pause Rot.

Das Spitzenspiel zwischen dem SSV Lüttingen und Viktoria Alpen hatte einiges zu bieten – nur keinen Sieger. Am Ende trennten sich die Teams mit 1:1 (0:0). Dabei verlief der Fußball-Nachmittag des SSV keineswegs nach Plan.

Die Gastgeber kamen gut in die Partie und waren in der ersten Halbzeit präsenter in den Zweikämpfen. Torjäger Janik Schweers übertrieb es aber mit dem Engagement, trat nach einem Foulspiel mit seinem Fuß aus und kassierte dafür die Rote Karte (43.). Trotz der Unterzahl war es im zweiten Durchgang weiter der SSV, der den Ton angab. Die Gäste taten sich sehr schwer.