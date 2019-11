Fußball-Landesliga : Sonsbeck will gegen Holzheim nachlegen

Sonsbeck Nach dem Sieg über Scherpenberg am vergangenen Wochenende kann der SVS endlich wieder mit breiter Brust auftreten. Daher soll gegen das Kellerkind aus Neuss der nächste Erfolg her, um den Vorsprung zu den Abstiegsplätzen auszubauen.

Erleichtert verließen die Landesliga-Fußballer, die Verantwortlichen und die zahlreichen Fans des SV Sonsbeck am vergangenen Sonntag den Willy-Lemkens-Sportpark. Nach sechs sieglosen Partien in Folge gingen die Rot-Weißen endlich einmal wieder als Sieger vom Feld und beendeten ihre lange Durststrecke. Mit 3:1 setzte sich die Elf von SVS-Trainer Heinrich Losing, der unter der Woche seinen Vertrag um ein weiteres Jahr bis Sommer 2021 verlängerte (wir berichteten), im Kreisderby gegen den SV Scherpenberg durch.

Nach dem Aufstieg in der Saison 2017/2018 erreichte Holzheim in der Landesliga den 13. Rang. Aktuell stehen die Neusser mit lediglich elf Zählern auf einem Abstiegsplatz (16.) und müssen um den Klassenerhalt zittern. Sonsbeck rangiert mit 19 Punkten auf Rang zehn und könnte den Abstand weiter ausbauen. „Klar hat Holzheim noch nicht so viele Punkte gesammelt und die letzten drei Spiele sogar verloren, aber wir dürfen den Gegner nicht unterschätzen. Das ist eine eingespielte Truppe und beim 6:1 Sieg in Dingden haben Sie gezeigt, dass sie auch kicken können“, warnt Losing vor Überheblichkeit.