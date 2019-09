Fußball-Kreisliga A : Orsoy geht auch gegen Lüttingen leer aus

Lüttingens Janik Schweers erzielte in Orsoy seine Saisontore neun und zehn. Foto: Ostermann/Olaf Ostermann

Orsoy Fußball-Kreisliga A: Der SVO unterlag dem SSV am Donnerstagabend mit 1:4 und bleibt sieglos.

Der erhoffte Befreiungsschlag des SV Orsoy ist ausgeblieben. Das Team von Daniel Zvar unterlag zum Auftakt des sechsten A-Liga-Spieltags dem SSV Lüttingen mit 1:4 (1:3). Die Fischerdörfler kletterten auf Tabellerang vier, Orsoy bleibt Vorletzter und befindet sich nun schon früh in der Saison mitten im Abstiegskampf.

Es war auch die Rückkehr einiger bekannter Gesichter. So trainierte Lüttingens Chefcoach Stefan Kuban den SVO in der Saison 2013/2014, SSV-Keeper Yannick Regner hütete die letzten drei Spielzeiten das Tor der Orsoyer. Die Gäste fanden zwar schwer in die Partie, brachten sich jedoch durch ein Doppelschlag von Lars Neinhuis (20.) und Torjäger Jannik Schweers (21.) auf die Siegerstraße. Fatih Sanverdi verkürzte auf 1:2 (26.). Schweers markierte mit seinen zehnten Saisontreffer das 3:1 (37.).