Fußball-Kreisliga A : SSV Lüttingen bleibt dem ESV auf den Fersen

Kreis Während der Tabellenführer aus Hohenbudberg in Xanten gewann, nahm der SSV die Hürde in Asberg.

Der Xantener Fürstenberg erwies sich nicht als zu hoch, um den ESV Hohenbudberg vom Spitzenplatz der Kreisliga zu stürzen. Mit dem Sieg in Asberg verteidigt der SSV Lüttingen den zweiten Rang.

TuS Xanten - ESV Hohenbudberg 1:3 (0:3). Wie schon im letzten Topspiel musste sich der TuS Xanten erneut geschlagen geben. Gegen den neuen, alten Spitzenreiter unterlagen die Domstädter mit 1:3. Niklas Binns Treffer nach 62 Minuten kam zu spät. Hohenbudberg führte schon nach 30 Minuten mit 3:0. Am Ende hagelte es die nächste bittere Pleite innerhalb nur einer Woche. Thomas Dörrer war bedient, aber trotzdem nicht unzufrieden: „Wir haben uns leider nicht belohnt. Hohenbudbergs Keeper hat einen grandiosen Tag erwischt. Aber ich mache meiner Mannschaft keinen Vorwurf“, so der Coach.

TV Asberg - SSV Lüttingen 2:4 (1:3). Der SSV Lüttingen bleibt das Team der Stunde. Nach dem Sieg in Asberg bleiben die Fischerdörfler auf Rang zwei. Janik Schweers und Bastian Schulz sorgten früh für klare Verhältnisse. Kai Möllers Anschluss konterte Schweers zum direkten 3:1 aus Lüttinger Sicht. Die Nachspielzeit hatte es in sich. Erst verkürzte Möller auf 2:3, dann machte Schweers mit seinem dritten Treffer alles klar. Über die Rote Karte von Viktor Brem konnte SSV-Coach Stefan Kuban hinwegsehen, auch wenn er nicht selbst vor Ort war. „Am Ende war es ein verdienter Sieg. Aber Viktor Brem wird uns in den nächsten Wochen fehlen“, vertrat ihn Spieltagscoach Lars Neinhuis.