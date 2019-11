Reitsport : Prüflinge beweisen ihr Wissen in Praxis und Theorie

Prüflinge beweisen ihr Wissen in Praxis und Theorie

Eversael Beim RV Graf von Schmettow ging ein zweiwöchiger Lehrgang zu Ende. Zudem trafen sich die Vereinsmitglieder zum Herbstritt.

Am vergangenen Wochenende war mächtig etwas los auf dem Vereinsgelände des Reit- und Fahrvereins Graf von Schmettow Eversael. Zum einen hatte der Verein zum Herbstausritt geladen, zum anderen wurde ein Geschicklichkeitsreiten ausgetragen. Der Vorsitzende Christoph Klötter, begrüßte alle Teilnehmer zum „Stell-Dich-ein“, bei dem die Jagdhornbläser die Herbstjagd musikalisch eröffneten. „Vom Vereinsgelände aus wurde die Strecke von Luisa Klötter, gefolgt von zwölf Reitern, angeführt. Zudem machten sich die beiden vollbesetzten Planwagen auf den Weg und verfolgten die Reiter“, erklärte Ulrike Kubik.

Nach dem herbstlichen Ritt gab es in der Reithalle der Familie Scheepers einen Satteltrunk. „Dort wurden alle mit warmen und kalten Getränken und vielen Leckereien verwöhnt“, so Kubik weiter. Klar, dass sich Klötter bei der gastgebenden Familie Dürr für die Einladung bedankte.

Anschließend zog der Tross weiter zum Vereinsgelände, auf dem dann das Geschicklichkeitsreiten ausgerichtet wurde. „Hier mussten die Teilnehmer einen Parcours überwinden, der Pferd und Reiter viel Geschick abverlangte“, schilderte Kubik. Und es versuchten sich Reiter aller Altersklassen am Parcours – der jüngste Starter war erst drei Jahre alt – die vom Publikum kräftig angefeuert wurden. Am Ende erklomm René Lechsner mit der schnellsten Zeit das Siegerpodest. Ihm folgten Vivien Galka, Annika Meer, Julia Jurytko, Tanja Lechsner, Mara Wieckhorst, Lea Kolibabka, Sascha Jäger, Jennifer Brandt, Johanna Barten, Karolina Barten und Paulina Meer.

Gleichzeitig ging am Sandweg ein zweiwöchiger Lehrgang unter Leitung von Ilona Franken in Dressur, Springen und Theorie zu Ende. Für acht Teilnehmer stand aber zunächst noch eine Abschlussprüfung auf dem Programm. Sie mussten ihr Können und Erlerntes in Dressur, Springen, dem Führen von Pferden, sowie der von Ilona Franken und Katharina Wens vermittelten Theorie den Richtern Bodo Maiwurm und Tonius Tielmann präsentieren.