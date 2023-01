Rheinberger Hallen-Stadtmeisterschaft SV Budberg nimmt Wanderpokal wieder mit

Admir Basovic hatte am 5. Januar 2020 das letzte Tor bei den Rheinberger Hallenstadtmeisterschaften geschossen. Fast auf den Tag genau drei Jahre mussten die inzwischen fünf Stadtvereine durch die Corona-Zwangspause auf die nächste Ausgabe der beliebten Veranstaltung warten. Die Vorfreude war groß, die Tribünen in der Großraumturnhalle an der Dr. Aloys-Wittrup-Straße füllten sich schon zum Auftaktspiel zwischen dem Gastgeber und Titelverteidiger aus Budberg und SV Millingen beinahe bis auf den letzten Sitzplatz. Und auch dahinter fieberten die Zuschauer stehend in mehreren Reihen mit. Nach der Begrüßungsrede von Budbergs Sportlichem Leiter, Henrik Lerch, eröffnete der SVB mit dem Futsal-Ball das Turnier.