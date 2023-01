Rheinberger Stadtmeisterschaft für Reserve-Teams SV Budberg II wird seiner Favoritenrolle gerecht

In der Vorrunde holte sich der A-Liga-Aufsteiger durch glatte Siege über den TuS Borth II (5:0), SV Millingen II (6:0) und SV Orsoy II (5:0) in souveräner Manier Rang eins in der Gruppe A. Budberg III sicherte sich mit sechs Punkten den ersten Platz in der anderen Gruppe und schlug im Halbfinale den SV Orsoy II mit 2:0. Budberg II setzte sich gegen Budberg IV mit 6:2 durch. Orsoy II wurde Dritter nach Zehn-Meter-Schießen. Budberg IV verlor mit 3:4. In der regulären Spielzeit hatte es 1:1 gestanden.