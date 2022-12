Frauen-Team hat Probleme in der Fußball-Niederrheinliga Dem SV Budberg droht wieder der Abstieg

Info

Termine Der SV Budberg wird am 11. Januar in die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte, die am 26. Februar mit der Auswärtspartie beim TSV Urdenbach beginnt, einsteigen. Drei Tage später bestreitet das Team ein Hallenturnier in Warbeyen. Anschließend stehen für die Budbergerinnen noch Testspiele beim Landesligisten Mettmann Sport (5. Februar), beim Westfalenligisten Concordia Flaesheim (12. Februar) sowie gegen den Landesligisten SV Rosellen (18. Februar) auf dem Programm.