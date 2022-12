Fußball-Kreisliga A Durchhänger kostet SV Millingen viele Punkte

Wie lange der Justizfachwirt noch in Millingen spielt, bleibt abzuwarten. Denn den 29-Jährigen zieht’s von Duisburg-Meiderich aus in den Kölner Raum. Mit seiner Lebensgefährtin, die in Bonn studiert, wird ab nächstem Jahr sein Lebensmittelpunkt in Bornheim liegen. Von dort aus bis zum SVM-Sportplatz sind’s über hundert Kilometer. Zudem wird sich 2023 für ihn wohl auch beruflich was ändern. In der Rückserie kann Ulf Deutz aber weiter mit ihm planen. „Ich möchte beim Freitagstraining dabei sein und so oft wie möglich am Wochenende auf dem Platz stehen“, sagt Böttcher, den in beiden Knien die Patellasehne Probleme bereitet. „Auch davon mache ich abhängig, wie’s für mich in der nächsten Saison weitergeht.“