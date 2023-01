Neuer B-Liga-Trainer beim SVO Beris Vrebac bringt internationale Erfahrung mit nach Orsoy

Mit einem neuen Coach geht Fußball-B-Ligist SV Orsoy in den zweiten Teil der Saison. Ab sofort wird Beris Vrebac am Gildenkamp das Sagen haben, was auf dem Platz passiert. So ganz neu ist Vrebac, der in Österreich Klubs bis in die 3. Liga betreut hat, beim SVO allerdings nicht. Der 56-Jährige saß bereits bei den letzten drei Punktspielen der Grün-Weißen im vergangenen Jahr auf der Bank und hat sich so schon einmal ein Bild von seinem Team machen können. Jetzt erst wollte er sich aber zu seinen Job in Orsoy äußern. Vrebac, gebürtiger Bosnier, löste das Trainer-Trio des SVO mit Mark Kolanczyk, Dirk Küppers und Dawid Starzynski ab, die interimsweise eingesprungen waren. Alle drei bleiben dem Verein erhalten.