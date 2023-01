Hallen-Stadtmeisterschaft in Rheinberg SV Millingen nimmt Double ins Visier

TuS Borth Vor einem halben Jahr schnupperte das Team von Patrick Heydrich noch am Stadtmeistertitel, unter dem Hallendach macht der Coach des Drittplatzierten in der Kreisliga B seinen Spielern keine großen Vorgaben. „Die Favoritenrolle ist klar an Budberg vergeben. Wir wollen uns nicht abschlachten lassen und in den Derbys gut aussehen. Der Spaß steht im Vordergrund. Vielleicht reicht es, wenn‘s gut läuft, zu Platz drei.“ Da der A-Liga-Absteiger erst Anfang März in die Rückrunde startet, beginnt die Vorbereitung erst am 26. Januar.