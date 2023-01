SV Budberg richtet drei Hallenturniere aus Rheinberger Stadtmeisterschaft mit abgespeckten Futsal-Regeln

Am nächsten Sonntag wird Pokalverteidiger SV Budberg aus der Fußball-Bezirksliga die Stadtmeisterschaften in der Großraumsporthalle an der Dr.-Aloys-Wittrup-Straße eröffnen. Erster Gegner ist um 14 Uhr der SV Millingen. Dem Teilnehmerfeld gehören noch Concordia Rheinberg, der TuS Borth und SV Orsoy an. Gespielt wird mit dem sprungreduzierten Futsal-Ball im Modus „jeder gegen jeden“. Eine Begegnung dauert 15 Minuten. Bereits am Samstag, 7. Januar, findet das Turnier für Reserve-Mannschaften statt. Acht Teams kämpfen ab 13 Uhr um den Siegerpokal.