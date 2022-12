Jeden Sonntag im Einsatz Paul Kuban aus Ossenberg lebt seinen Traum auf Schalke

Bis zum 17. Dezember verging seit Januar 2022 kaum ein Sonntagmorgen, an dem sich Paul und Stefan Kuban nicht auf den Weg nach Gelsenkirchen gemacht haben. Kuban gibt zu, dass es manchmal stressig sei, wenn man um 15 Uhr in der A-Liga an der Seitenlinie stehen müsse. „Es ist schon mit Aufwand verbunden. Aber man macht es natürlich gerne, wenn man ihn in Schalke-Sachen spielen sieht.“ Der vierte Förderkurs am 22. Januar startet noch in der Halle direkt neben der Veltins-Arena, ehe es im Frühling wieder auf die Plätze auf dem über Jahre modern umstrukturierten Schalker Trainingsgelände neben der Geschäftsstelle geht.